Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman, şut çalışması ile son buldu.

Trabzonspor, yarın saat 12.30'da özel bir uçakla Trabzon'dan, Monaco'ya hareket edecek. Bordo-mavililer, yarın II. Louis Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla Monaco maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Gökmen Şahin

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