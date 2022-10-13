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Trabzonspor, Monaco'yu darmadağın etti!

Trabzonspor, Monaco'yu darmadağın etti!
Trabzonspor, Monaco'yu darmadağın etti!

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. haftasında Trabzonspor ile Monaco karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' İlk düdük geldi ve maç başladı.

9' Gönderilen uzun topta savunma arkasına sarkan Djaniny, sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny, yaptığı vuruşta Nübel'i geçemedi. Devamında Djaniny'nin topla buluştuğu pozisyon için ofsayt bayrağı havada.

22' Hamsik'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta savunmadan seken top kornere gitti.

26' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Diatta ceza sahası dışından gelişine vuruşunu yaptı. Diatta'nın şutunda top üstten dışarı çıktı.

44' GOOOL! Trabzonspor 1-0 öne geçti.Gol (KK) - Axel Disasi

48. dakikada Bakasetas'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında Hugo kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0

53. dakikada Bartra'nın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Nübel meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

57. dakikada Bardhi kullandığı serbest vuruşta top kaleci Nübel'in solundan filelerle buluşturdu. 3-0

69. dakikada Trezeguet, gönderilen uzun topla sol çaprazdan ceza sahası içine girdi. Ayağının içiyle düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nübel'in solundaki direğin içine çarparak ağlara gitti. 4-0

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Stat: Akyazı
Hakemler: Jakob Kehlet, Lars Hummelgaard, Victor Skytte

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin Türkmen (Hugo dk.46), Bartra, Demswil, Eren Elmalı (Yusuf Erdoğan dk. 76), Gbamin, Hamsik (Siopis dk. 58), Bardhi (Trezeguet dk. 64), Bakasetas, Djaniny (Abdulkadir Ömür dk. 58), Umut Bozok
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Larsen, Doğudan, Yusuf Yazıcı, Lahtimi, Naci
Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Monaco: Nübel, Venderson, Dısası, Malang Sarr, Henrique (Jakobs dk. 83 ?), Diatta (Gelson Martins dk. 60), Fofana, Camara, Golovin (Minamino dk. 60), Embolo (Boadu dk. 60), Ben Yedder (Volland dk. 68)
Yedekler: Didillon, Maripan, Jean Lucas, Matazo, Aklioche, Magassa, Gelson Martins
Teknik Direktör: Philippe Clement

Goller: Malang Sarr (dk. 44 k.k.), Hugo (dk. 48), Bardhi (dk. 57), Trezeguet (dk. 69) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Bardhi, Djaniny, Denswil, Siopis (Trabzonspor), Fofana (Monaco)

Gökmen Şahin - Ozan Köse
 

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