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Trabzonspor, Nenad Bjelica ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Nenad Bjelica ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı
Trabzonspor, Nenad Bjelica ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor, Nenad Bjelica ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı - Tıkla İzle

Bordo-mavili kulüpten konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Nenad Bjelica ile 2024-25 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre teknik direktöre; 2022-23 futbol sezonu için 100.000 Euro, 2023-24 futbol sezonu için 1.600.000 Euro, 2024-25 futbol sezonu için 1.600.000 Euro ücret ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

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