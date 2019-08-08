Trabzonspor Prag'da avantajı kaptı

SPARTA PRAG 2-2 TRABZONSPOR

Maçtan Dakikalar

89' Golde asisti yapan isim Caleb Ekuban oluyor.

89' GOOOLLL!! Bordo-mavili temsilcimiz Alexander Sorloth'un golüyle maçta eşitliği sağlıyor.

87' Sparta Prag'da ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Michal Travnik yerini David Karlsson'a bırakıyor.

83' Golde asisti yapan isim Jose Sosa oluyor.

83' GOOOLLL!! Bordo-mavili temsilcimiz Caleb Ekuban'un golüyle farkı 1'e indiriyor. Jose Sosa'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Caleb Ekuban, ceza alanı içinden sağ ayağıyla top yere inmeden harika bir şut çıkararak topu kaleci Florin Nita'nın solundan ağlarla buluşturuyor.

80' Sparta Prag'da ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Libor Kozak, Benjamin Tetteh'in yerine oyuna giriyor.

79'Bu dakikada gole yaklaşıyoruz. Ceza alanı sol çaprazından Anthony Nwakaeme ortasını yapıyor.Alexander Sorloth, altıpas gerisinde sol ayağıyla gelişine vuruşunu yapıyor ancak top az farkla üstten auta çıkıyor.

78'Ceza alanı içinde topla buluşan Benjamin Tetteh sol ayağıyla şutunu çekiyor ancak top yandan auta çıkıyor.

76'Trabzonspor'da ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Donis Avdijaj, Abdülkadir Ömür'ün yerine oyuna dahil oluyor.

73'Majid Hosseini'nin ceza alanı dışına uzaklaştırdığı top Guelor Kanga'da kalıyor. Guelor Kanga, ceza yayı gerisinden sağ ayağıyla şutunu çekiyor ancak top üstten auta çıkıyor.

71' Joao Pereira'nın sağ kanattan ortasında Anthony Nwakaemei altıpasın solundan kafa vuruşunu yapıyor ancak top yandan auta çıkıyor.

68' Golde asisti yapan isim Guelor Kanga oluyor.

68'GOL! Sparta Prag, Guelor Kanga'nın golüyle farkı 2'ye çıkarıyor. Srdjan Plavsic'in pasıyla topla buluşan Guelor Kanga, kaleyi cepheden gören noktadan sağ ayağıyla çok sert vuruyor ve topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturuyor.

67'Orta yuvarlağın içinde Michal Travnik, Anthony Nwakaeme'yi arkadan tutarak durduruyor ve hakem Jose Luis Munuera Montero'dan sarı kart görüyor.

66'Sağ kanatta topla buluşmak isteyen Benjamin Tetteh için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

65'Jose Sosa, Guelor Kanga'yı arkadan tutarak durduruyor ve hakem Jose Luis Munuera Montero'dan sarı kart görüyor.

65'Alexander Sorloth'un penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşta top savunmadan geri dönüyor.

63' Sol çaprazdan topla birlikte ceza alanı içine giren Anthony Nwakaeme, sağ ayağının içiyle vuruşunu yapıyor. Kaleci Florin Nita'dan dönen topu Alexander Sorloth tamamlamak istiyor ancak Costa Nhamoinesu buna izin vermiyor ve topu uzaklaştırıyor.

61' Hafif sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruş için topun başına Michal Travnik geçiyor. Michal Travnik, sağ ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak barajdan seken top kaleci Uğurcan Çakır'da kalıyor.

58'Martin Hasek'in sağ çaprazdan şutunda top farklı şekilde üstten auta çıkıyor.

54' Benjamin Tetteh eliyle Hüseyin Türkmen'nin yüzüne yapmış olduğu müdahale sonrasında hakem Jose Luis Munuera Montero'dan sarı kart görüyor.

51' Srdjan Plavsic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Anthony Nwakaeme kafayla topu ceza alanı dışına uzaklaştırıyor.

48' Hüseyin Türkmen, Benjamin Tetteh'e arkadan kayarak yaptığı sert müdahale sonrasında sarı kart görüyor.

46' Bordo-mavili ekibimiz ikinci yarıya oyuncu değişikliği yaparak başlıyor. Alexander Sorloth, John Obi Mikel'in yerine oyuna dahil oluyor.

46' İkinci yarı Sparta Prag'ın vuruşuyla başlıyor.

45' Sparta Prag kontra atağını Guelor Kanga'ya kayarak yaptığı faul ile durduran Abdülkadir Ömür, hakem Jose Luis Munuera Montero'da sarı kart görüyor.

44' Ladislav Krejci'nin kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı vuruşta top kaleci Uğurcan Çakır'da kalıyor.

42' Michal Sacek'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Uğurcan Çakır topu tek yumrukla ceza alanı dışına uzaklaştırıyor.

38' Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza alanı içine gönderilen topu savunmamız uzaklaştırıyor. Costa Nhamoinesu, dönen topa ceza alanı hemen içinden gelişine vuruşunu yapıyor ancak top yandan auta çıkıyor.

35' Guelor Kanga, sağ çaprazdan etkili bir şut çıkarıyor ancak kalecimiz Uğurcan Çakır sağına giden topu uzanarak çelmeyi başarıyor.

31' John Obi Mikel, Guelor Kanga'ya orta alanda yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart görüyor.

30' Srdjan Plavsic, uzaklardan şansını deniyor ancak top farklı şekilde üstten auta gidiyor.

27' Sol kanatta topla buluşan Anthony Nwakaeme, Michal Sacek'ten sıyrıldıktan sonra ceza alanı içine giriyor.

Anthony Nwakaeme, sağ ayağıyla yerden vuruşunu yapıyor ancak top kaleci Florin Nita'nın kontrolünde yandan auta çıkıyor.

25' Kalesini terk eden Florin Nita, Caleb Ekuban'dan önce ceza alanı dışında topu uzaklaştırmak istiyor ancak topu eliyle oynuyor. Pozisyon sonrasında Florin Nita sarı kart görüyor.

23' Guelor Kanga'nın hafif sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Uğurcan Çakır iki hamlede topa sahil oluyor.

18' Caleb Ekuban'ın ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak kornere çıkıyor.

16' Golde asisti yapan isim Guelor Kanga oluyor.

16' GOL! Sparta Prag, Costa Nhamoinesu'nun golüyle öne geçiyor. Guelor Kanga'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Costa Nhamoinesu, altıpas içinde Uğurcan Çakır'dan önce kafa vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturuyor.

14' Tehlikeli noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanmak için topun başına Guelor Kanga geçiyor. Guelor Kanga, sağ ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak top barajdan geri dönüyor.

13' Hüseyin Türkmen'in Benjamin Tetteh'e yapmış olduğu faul sonrasında Sparta Prag, ceza alanı bir adım gerisinden sol çaprazdan serbest vuruş kazanıyor.

9' Sparta Prag'ın sol kanattan kullandığı üst üste köşe vuruşlarında temsilcimiz tehlikeyi savuşturuyor.

7'Sol kanattan gelişen Sparta Prag atağında Benjamin Tetteh'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Martin Hasek, Uğurcan Çakır'dan önce altıpasın solundan pasını Michal Travnik'e çıkarıyor. Michal Travnik, müsait pozisyonda şutunu çekiyor ancak top üst direkten geri dönüyor. Bordo-mavili ekibimiz büyük bir tehlike atlatıyor.

5' Uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu kullanmak için topun başına Jose Sosa ile Abdülkadir Ömür geçiyor. Jose Sosa, direk kaleyi düşünüyor ancak top farklı şekilde üstten auta çıkıyor.

4' Jose Sosa'nın sağ kanattan ortasında Sparta Prag savunması topu ceza alanı dışına uzaklaştırıyor.

1' Srdjan Plavsic'in uzak mesafeden yaptığı vuruşta top kaleci Uğurcan Çakır'da kalıyor.

1' Hakem Jose Luis Munuera Montero'nun düdüğüyle bordo-mavili ekibimizin vuruşuyla karşılaşma başlıyor.