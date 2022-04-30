Trabzonspor Şampiyon! 38 yıllık özlem bitti

Bordo-mavililer, en son 1983-1984 sezonunda şampiyon olurken, tam 38 yıl aradan sonra şampiyon olma sevincini yaşadı. Maçın son anlarında bordo-mavili taraftarlar mücadelenin sona erdiğini düşünerek sahaya girince, maç kısa bir süre durmak zorunda kaldı. Taraftarların sahanın dışına çıkarılmasının ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti. Ardından bitiş düdüğüyle birlikte binlerce taraftar sahaya girerek şampiyonluk sevincini yaşadı. Şehir merkezinde ve Türkiye'nin 4 bir yanında bordo-mavililer şampiyonluk sevinci yaşamaya başladı.

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

3. dakikada Djaniny'in pasında ceza sahasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Abdülkadir Ömür, altı pas içindeki Cornelius'a yerden pasını aktardı. Cornelius'un bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-0

38. dakikada Hamsik'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinden Denswil'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

42. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Haji Wright, ceza sahası içine koşu yapan Ndao'ya pasını aktardı. Ndao rakibini çalımlayarak şutunu çekerken, kaleci Uğurcan topu oyun alanına çeldi.

45' Mücadelede ilk yarı sona erdi.

46'İkinci yarı başladı

49. dakikada Visca'nın ceza yayı üzerinden çektiği şutta kaleci Boffin, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Ceza saha içi sağ çaprazından koşu yapan Visca, Cornelius'tan aldığı topta şutunu çekti kaleci Boffin gole izin vermedi.

51. dakikada Haji Wright'ın ceza sahası içinde geriye attığı pasta savunmadan seken top Ghacha'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun pasında altı pas içinde yer alan Ndao boş kaleye topu ağlara gönderdi. 1-1

55. dakikada Siopis'in müdahalesi ile Ndao yerde kalırken, hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

56. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Fredy'nin vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

62. dakikada Abdülkadir Ömür ile yaptığı verkaç ile ceza sahası içinde topla buluşan Dorukhan Toköz, topu kontrol ederek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Boffin'in altından ağlarla buluştu. 2-1

80. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunun ardından ceza sahası dışından Güray'ın sert şutunda meşin yuvarlak ceza sahası içinde Haji Wright'ın önünde kaldı. Haji Wright'ın bekletmeden yaptığı vuruşta top filelere gitti. 2-2

Trabzonspor, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Stat: Medical Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Ok, Kemal Yılmaz

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Stefano Denswil (Serkan Asan dk. 86 ?), Vitor Hugo, Puchacz, Siopis (Bakasetas dk. 59), Edin Visca, Abdülkadir Ömür, Hamsik (Berat Özdemir dk. 73), Djaniny (Kouassi dk. 73), Cornelius (Koita dk. 86 ?)

Yedekler: Erce Kardeşler, İsmail Köybaşı, Ahmetcan Kaplan, Yusuf Erdoğan, Nwakaeme

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı (Gökdeniz Bayrakdar dk. 74), Veysel Sarı, Naldo (Kudryashov dk. 86 ?), Güray Vural, Fredy, Fernando, Ndao (Sinan Gümüş dk. 73), Luiz Adriano (Floranus dk. 86 ?), Doğukan Sinik (Ghacha dk. 46), Haji Wright

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Bahadır Öztürk, Nuri Şahin, Milosevic, Poli

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Goller: Cornelius (dk. 3), Dorukhan (dk. 62) (Trabzonspor), Ndao (dk. 51), Haji Wright (dk. 80) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Visca, Hamsik (Trabzonspor), Veysel Sarı, Naldo, Ndao (Antalyaspor)

İsmail Yasin Akçın

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