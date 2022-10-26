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Trabzonspor, Sırbistan'a gitti

Trabzonspor, Sırbistan'a gitti
Trabzonspor, Sırbistan'a gitti

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. haftasında deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Sırbistan’a gitti.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. haftasında oynayacağı Kızılyıldız maçı için özel uçak ile Sırbistan'a hareket etti. Bordo-mavili kafilede 22 futbolcu yer aldı. Tedavileri devam eden Edin Visca, Dorukhan, Serkan Asan'ın yanı sıra Peres ve kart cezalısı Gomez kafilede bulunmuyor.

Trabzonspor'un, Kızılyıldız mücadelesi kamp kadrosunda şu futbolcular var:

"Uğurcan, Taha Tepe, Hakan, Larsen, Hugo, Denswil, Hüseyin, Bartra, Eren, Siopis, Doğucan, Hamsik, Gbamin, Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Djaniny, Umut Bozok."

Gökmen Şahin
 

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