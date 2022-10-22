Trabzonspor-Sivasspor Canlı Anlatım

TRABZONSPOR 1-0 SİVASSPOR

CANLI ANLATIM

9' GOL! Trabzonspor Hamsik'le öne geçti.

7' Sivasspor orta alanda kazanılan top sonrası hücuma hızlı çıktı. Rakip yarı alanda topla buluşan Uğur Çiftçi, kaleci Uğurcan'ın ileride olduğunu görünce uzaklardan sert vurdu, top üstten dışarı çıktı.5' Sivasspor sol kanattan Erdoğan'la ceza sahasına orta denemesinde bulundu. Kaleci Uğurcan topu rahat bir şekilde kontrol etti.

1' Trabzon'da ilk düdük geldi ve maç başladı.

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KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Eren, Hugo, Bartra, Larsen, Hamsik, Gbamin, Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok, Maxi Gomez

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Uğur, Caner, Goutas, Murat, Hakan, Saba, Charisis, Erdoğan, N'Jie, Yatabare

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