Trabzonspor Sivasspor Canlı Anlatımı

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TRABZONSPOR 1 - 0 DG SİVASSPOR

23' Bu dakikalarda Sivasspor topun hakimi görüntüsünde ancak henüz net bir pozisyonu üretilemedi.

20' Sivasspor'da Goiano'nun ceza sahası dışından çektiği şut Ndiaye'den geri dönüp taca çıktı.

15' Trabzonspor gole yaklaştı! Ön alan baskısı Sivasspor savunmasını hata yapmaya zorladı. Guilherme ceza sahasında tam şut atacakken araya giren Fatih tehlikeyi önledi.

12' Sivasspor'da Fernando sağ kanattan ceza sahasına sokulmak isterken araya giren Sosa topu kazandı. Hakem oyunu devam ettirirken, ardından yerden kalkamayan Fernando için oyunu durdurdu.

8' Trabzonspor'un kullandığı serbest vuruş doğrudan kalecide kaldı.

7' Trabzonspor sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

4' Sağ kanattan Ndiaye'nin ortasında Sörloth ceza sahası içinde düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

1' Maç başladı