İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzonspor Sivasspor Canlı İzle | TS Sivas ilk 11'ler | TS Sivasspor saat kaçta hangi kanalda

Trabzonspor Sivasspor Canlı İzle | TS Sivas ilk 11'ler | TS Sivasspor saat kaçta hangi kanalda
Trabzonspor Sivasspor Canlı İzle | TS Sivas ilk 11'ler | TS Sivasspor saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor sahasında DG Sivasspor'u ağırlıyor, işte karşılaşmaya dair detaylar...

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor sahasında liderlik maçına çıkıyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Bordo-mavililer DG Sivasspor'u yenmesi durumunda maç eksiği olmasına karşın liderlik koltuğuna oturacak.

Trabzonspor Sivasspor nasıl canlı izlenir?

Trabzonspor DG Sivasspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz. 

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Satın almak için tıklayınız

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.