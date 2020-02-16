Trabzonspor Sivasspor Canlı İzle | TS Sivas ilk 11'ler | TS Sivasspor saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor sahasında liderlik maçına çıkıyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Bordo-mavililer DG Sivasspor'u yenmesi durumunda maç eksiği olmasına karşın liderlik koltuğuna oturacak.

Trabzonspor Sivasspor nasıl canlı izlenir?

Trabzonspor DG Sivasspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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