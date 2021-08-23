Trabzonspor Sivasspor Maç Anlatımı

TRABZONSPOR 2-1 SİVASSPOR

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

3. dakikada sağ kanattan ceza alanına çevrilen topa Kayode kafayı vurdu Uğurcan son anda topu kornere çeldi.

6. dakikada Trabzonspor atağında Djaniny ceza alanı ön çizgisi üzerinden şansını denedi top savunmadan geri döndü.

10. dakikada Trabzonspor sağ kanatta atağında, topla buluşan Djaniny tek topta Gervinho'yu gördü, ceza alanında sağ çaprazdan vuruşunda top üstten auta gitti.

13. dakikada Trabzonspor atağında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Nwakaeme kaleyi düşündü top Azubuike'den döndü. Abdulkadir Bitigen Azubuike'nin elle oynadığına karar verip beyaz noktayı gösterdi.

15. dakikada penaltı noktasında topun başına gecen Bakatates, şık vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

16. dakikada Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay itirazı nedeniyle sarı kart gördü

22. dakikada Sivasspor atağında Ahmet'in ceza alanına çevirdiği top savunma uzaklaştırdı. Ceza alanı dışında sol çaprazda topla buluşan Uğur kaleyi düşündü top farklı şekilde auta gitti.

26. dakikada hızlı gelişen Sivasspor atağında sol kanatta topla buluşan Gradel ortadaki Fajr'a bıraktı onun vuruşunda top Kayode'nin de ayağına çarparak auta gitti.

30. dakikada Sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Ahmet'in ceza alanına ortasında Yatabare topla buluştu ancak kontrolü iyi değil top auta gitti.

40. dakikada Hızlı gelişen Trabzonspor atağında sağ çaprazda Ferhat topla buluştu şutunda top savunmadan geri döndü.45' İlk yarı sona erdi

45' İlk yarı sona erdi

47' GOL! Hamsik'in şutunda kaleci Ali Şaşal'dan dönen topa gelişine sert vuran Nwakaeme'nin şutunda top ağlarla buluştu.Gol - Anthony Nwakaeme

52' Sarı kartı olan Azubuike oyundan çıktı yerine Cofie oyuna dahil oldu.Okechukwu Azubuike - Isaac Cofie

56' GOL İPTAL | Defansın arkasına sarkan Gervinho, Hamsik'in pasında ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Gervinho'nun ağlara gönderdiği top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmıyor.

61' Gervinho oyundan çıkarken yerine Abdülkadir Ömür oyuna dahil oldu.Gervinho - Abdülkadir Ömür

63' Felix, Hakan'ın yerine oyuna girdi.Hakan Arslan - Jorge Félix

63' Sefa Yılmaz oyuna girdi. Oyundan alınan isim Yatabare.Mustapha Yatabaré - Sefa Yilmaz

68' Edgar'ın müdahalesi sonucu Kayode yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi.

70' GOL! Max Gradel'in kullandığı penaltı vuruşunda Uğurcan penaltıyı kurtardı. Uğurcan'dan dönen topa ikinci kez vuran Gradel'in şutunda Uğur topun ağlara gitmesine yeniden izin vermedi. Uğurcan'dan dönen topa bu defa Cofie vurdu ve topu ağlara gönderdi.Gol - Isaac Cofie

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İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny.

DG SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Samba, Uğur, Azubuike, Fayçal, Hakan, Max Gradel, Kayode, Yatabare