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Trabzonspor - Sivasspor Maçı Canlı Anlatım!

Trabzonspor - Sivasspor Maçı Canlı Anlatım!
Trabzonspor - Sivasspor Maçı Canlı Anlatım!

TFF tarafından 16. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor.

TRABZONSPOR 0 - 0 SİVASSPOR

MAÇTAN DAKİKALAR (CANLI)

1' İlk düdük geldi ve Olimpiyat Stadı'nda dev maç başladı.

15' Trezeguet'nin sol kanattan içeri ortasında Cornelius'un hareketlendiği topa Caner müdahale ettiği ve kornere gönderdi.

18' Eren sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında oluşan karambolde savunma topu uzaklaştırdı.

19' Hakan'ın gönderdiği uzun topta savunma arkasına sarkan Yatabare, topla buluşamadan kaleci Uğurcan ileri çıkarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

 

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İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Hugo, Dorukhan, Eren Elmalı, Visca, Hamsik, A. Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Cornelius.

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare.

STAT: Atatürk Olimpiyat Stadı
HAKEM: Mete Kalkavan

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