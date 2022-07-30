Trabzonspor - Sivasspor Maçı Canlı Anlatım!

TRABZONSPOR 0 - 0 SİVASSPOR
MAÇTAN DAKİKALAR (CANLI)
1' İlk düdük geldi ve Olimpiyat Stadı'nda dev maç başladı.
15' Trezeguet'nin sol kanattan içeri ortasında Cornelius'un hareketlendiği topa Caner müdahale ettiği ve kornere gönderdi.
18' Eren sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında oluşan karambolde savunma topu uzaklaştırdı.
19' Hakan'ın gönderdiği uzun topta savunma arkasına sarkan Yatabare, topla buluşamadan kaleci Uğurcan ileri çıkarak tehlikeyi uzaklaştırdı.
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İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Hugo, Dorukhan, Eren Elmalı, Visca, Hamsik, A. Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Cornelius.
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare.
STAT: Atatürk Olimpiyat Stadı
HAKEM: Mete Kalkavan