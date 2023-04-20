Trabzonspor Sivas'ta bozguna uğradı!

Maçtan Dakikalar
11. dakikada Yusuf ceza sahasının sağ tarafından kazandığı topu Markovic'e gönderdi. Markovic'in şutunda köşeden top ağlarla buluştu. 0-1
21. dakikada Erdoğan'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan topu parmak uçlarıyla çelmeyi başardı.
22. dakikada ceza sahası içinde Hakan'ı yere düşmesine neden olan Larsen kırmızı kart gördü.
27. dakikada Saiz'in kullandığı penaltı atışında top filelerle buluştu. 1-1
32. dakikada Erdoğan'ın ortasında kale alanında topla buluşan Yatabare'nin şutu yandan dışarı çıktı.
37. dakikada Gradel'in ceza sahasına ortasında Erdoğan kafayla topu ağlara gönderdi. 2-1
58' GOL! Sivasspor, Saiz'in golüyle skoru 3-1 yaptı.Gol - Samu Saiz
58. dakikada Charisis'in ceza yayına doğru pasında Saiz'in sert şutunda top sol direğe yakın bir noktadan ağlarla buluştu. 3-1
71. dakikada Saiz'in pasıyla ceza sahası içerisinde topa hakim olan Gradel'in şutu üstten az farkla dışarı çıktı.
90+2.dakikada Gradel'in ortasında ceza sahası içerisindeki Medina topu filelere gönderdi. 4-1
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Deniz Caner Özaral
DG Sivasspor: Ali Şaşal, Appindangoye, Goutas, Murat, Ziya, Hakan (Ulvestad dk. 72), Erdoğan (N'jie dk. 84 ?), Charisis (Robin dk. 88 ?), Saiz (Cofie dk. 84 ?), Gradel, Yatabare( Medina dk. 89)
Yedekler: Muammer, Camara, Emre, Musa, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Trabzonspor: Uğurcan, Bartra, Hüseyin, Larsen, Eren, Doğucan (Umut dk. 65), Siopis, Markovic (Naci dk. 65), Yusuf (Denswil dk. 29), Bardhi (Lahtimi dk. 80 ?), Gomez (Hamsik dk. 46)
Yedekler: Muhammet, Kağan, Taha, Arif
Teknik Direktör: Nenad Bjelica
Goller: Saiz (dk. 27 pen. ve 58), Erdoğan (dk. 37), Medina (dk. 90+2) (DG Sivasspor), Markovic (dk. 11) (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Larsen (dk. 22) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Erdal (Sivasspor), Denswil (Trabzonspor)
Oğuzhan Sarzep
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