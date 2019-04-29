Trabzonspor son 8 sezonun en çok puanını topladı

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Trabzonspor, son 8 sezonunda en çok puanını hanesine yazdırdı. Bordo-mavililer bu sezon ligde oynadığı 30 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Attığı 53 gole karşılık ise kalesinde 39 gol gördü. Ligde 4. sırada yer alan Trabzonspor hanesine 53 puan yazdırdı. Bordo-mavililer söz konusus haftalar itibariyle son 8 sezonun en çok puanını topladı.

2010-11 sezonundan sonraki en çok puanı topladı

Trabzonspor Teknik Direktör Ünal Karaman, yönetiminde son 8 sezonun en iyi dönemini yaşıyor. Karadeniz ekibi 2010-11 sezonunda 30. hafta 70 puan toplarken, söz konusu dönemin ardından en çok puanı bu sezon topladı. Trabzonspor 2011-12 sezonunda 52, 2012-13 sezonunda 40, 2013-14 sezonunda 46, 2014-15 sezonunda 50, 2015-16 sezonunda 37, 2016-17 sezonunda 48 ve 2017-18 sezonunda ise 46 puan toplamıştı.

Dış sahada 5 maçtır yenilmiyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de son 5 maçtır deplasmanda yenilmiyor. 76 gündür dış sahada yenilmeyen bordo-mavililer bu sezon deplasmanda oynadığı 15 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Attığı 20 gole karşılık kalesinde ise 22 gol gördü. Ligde elde ettiği 53 puanın 21'sini deplasmanda oynadığı maçlarda kazandı.

Gökmen Şahin