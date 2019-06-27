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Trabzonspor, Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Trabzonspor, Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Pendikspor'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi genç oyunculara yönelen Trabzonspor, Pendikspor'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Taha Tunç'u kadrosuna kattı. Bordo-mavili kulübün konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle: 

"Profesyonel futbolcu Taha Tunç ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;
"2019/20 futbol sezonu için 110 bin TL garanti ücret,
2020/21 futbol sezonu için 100 bin TL garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için bir önceki sezon alacağı 100 bin TL garanti ücrete uygulanacak ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır."  

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