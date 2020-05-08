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Trabzonspor takım halinde çalışmalara başladı

Trabzonspor takım halinde çalışmalara başladı
Trabzonspor takım halinde çalışmalara başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını bir süredir gruplar halinde sürdüren Trabzonspor, uzun bir aranın ardından takım halindeki ilk çalışmasını bugün gerçekleştirdi.

Korona virüs salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada antrenmanların iptal edilmesinden dolayı bireysel çalışmalarını evlerinde sürdüren Trabzonspor'da futbolcular, geçtiğimiz günlerde antrenman sahalarına dönüş yapmıştı. Pandeminin ardından ilk çalışmasını 4 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştiren Trabzonspor, öncelikle gruplar halinde başladığı çalışma sürecinden sonra bugün takım halinde çalışmalara başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yağmur altında yapılan çalışmada bordo-mavililer, taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Tempoyu yükseltiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, ayrıca tempoyu da yükseltiyor. Gruplar halinde çalışma döneminden sonra takım halinde çalışmalarını sürdürecek olan bordo-mavililer, günde çift antrenman uygulayacak.

Gökmen Şahin

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