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Trabzonspor taraftarı, takımı meşale şovla stadyuma uğurlayacak

Trabzonspor taraftarı, takımı meşale şovla stadyuma uğurlayacak
Trabzonspor taraftarı, takımı meşale şovla stadyuma uğurlayacak

Süper Lig'in 29. haftasında iç saha hasretini MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maçla birlikte sona erdirecek olan Trabzonspor'da, taraftarlar takımlarının sahil boyunca stadyuma gideceği güzergahta meşale şov yapacak.

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek olan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda önemli virajı 3 puanla geçmek istiyor. Pandemi sonrası ilk kez sahasında mücadele edecek olan bordo-mavililer en son lig maçını 15 Mart 2020 'de şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerinden olan Medipol Başakşehir karşısında çıkmıştı. Bu maçın ardından Karadeniz ekibi 103 gün sonra Medical Park Stadyumunda resmi bir karşılaşmaya çıkacak.

Evinde daha çok puan topladı

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'die oynadığı 28 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Attığı 64 gole karşılık ise kalesinde 31 gol görürken, 57 puanla Medipol Başakşehir'in 2 puan gerisinde zirve yarışını sürdürüyor.
Bordo-mavililer sahasında oynadığı 14 maçta ise 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Attığı 37 gole karşılık kalesinde ise 16 go gördü. Evinde 30 puan toplayan bordo-mavililer deplasman da oynadığı 14 maçta ise 27 puan topladı.

Taraftarlar meşale şov yapacak

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek olan Trabzonspor'da , bordo-mavili taraftarlarda uzun bir aranın ardından ilk kez sahasında oynayacak olan takımlarını sahil boyunca stadyuma giden güzergahta meşale şov yaparak maça uğurlayacak.

Gökmen Şahin
 

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