Trabzonspor taraftarından, CHP'li adayın açıklamasına tepki



Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz, CHP Yalova Milletvekili Adayı Tahsin Becan'ın Trabzonluları ve Karadenizlileri terör örgütü ile kıyasladığı açıklamasının ardından tepki gösterdi. Konuyla ilgili Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Seçimlere bir gün kala CHP Yalova Milletvekili Adayı Tahsin Becan'ın bir röportajında 'Ben Trabzonluyum, Karadenizliyim' diyerek başladığı Karadenizliler ve Trabzonlular hakkında yaptığı talihsiz açıklamayı izledik. Terör örgütü PKK ile Karadeniz halkının bir kısmını kıyaslayarak, 'Bunlar PKK'dan beterdir' sözünü etmekten haya etmeyen bu kişiyi şiddetle kınıyor ve söylemlerini reddediyorum. Siyaset için, oy devşirmek için, halk üzerinde algı oluşturmak için ve ne niyetli olduğunu bilmediğimiz bir şekilde böyle bir yorumun yapılmasına asla müsamaha gösteremeyiz. Herkesin bilmesini isteriz ki Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana, ülkenin temel taşlarını ve milliyetçiliğin özünü oluşturan Karadeniz halkı, teröre karşı tavrını net bir şekilde göstermiş ve bu konuda alınması gereken sorumlulukları almaktan hiçbir zaman geri adım atmamıştır.

Karadenizliler bu anlamda kendini ülkesine adamış en büyük topluluktur. Bu herkesçe kabul gören bir gerçektir. Terör örgütü ile arasına mesafe koyamayan ve bu konudaki duruşunu gündeme, mevcut durumun şartlarına göre değiştiren kişilerin Karadeniz halkı üzerinde bu konuda eleştiri veya kıyas yapmaya asla ve asla hakkı yoktur. Karadenizliler vatanperverdir.

Tahsin Becan'ın en kısa zamanda yaptığı açıklamayla alakalı özür dilemesini bekliyor, yarın gerçekleşecek olan seçimlerde ülkemiz ve memleketimiz için hayırlısını diliyorum."

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.