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Trabzonspor taraftarından Fenerbahçe maçına özel koreografi

Trabzonspor taraftarından Fenerbahçe maçına özel koreografi
Trabzonspor taraftarından Fenerbahçe maçına özel koreografi

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe müsabakası öncesinde bordo-mavili taraftarlardan bu maça özel koreografi gerçekleştirdi.


Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Maçın başlama düdüğü öncesi, maraton tribünün bulunduğu bölümden bordo-mavili taraftarlar "Trabzon, Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdir" koreografisi altına "Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran, namerttir. Ne Mutlu Türküm diyene" pankartı açtı.

Gökmen Şahin
 

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