Trabzonspor taraftarından Fenerbahçe maçına özel koreografi

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Maçın başlama düdüğü öncesi, maraton tribünün bulunduğu bölümden bordo-mavili taraftarlar "Trabzon, Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdir" koreografisi altına "Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran, namerttir. Ne Mutlu Türküm diyene" pankartı açtı.
Gökmen Şahin
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.