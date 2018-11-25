Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hacısalihoğlu, takım olarak sahaya hakim olan taraf olduklarını belirterek, "Doğrusu takımız da, beklediğimizden daha da sahaya hakimdi. Adeta rakibine top oynatmadı. 80'inci dakikaya kadar müthiş bir oyun vardı, en az 3-4 tane yüzde 100 organize edilen gol kaçtı" dedi.

Hayrettin Hacısalihoğlu, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, oynanan futbolla birçok oyuncuyu kazandıklarını belirterek, " Gerçekten çok zevkli, Trabzonspor taraftarlarını mutlu eden bir futbol oynandı. Adeta rakibine top oynatmadı.Tabi ki futbol bu. Sonrasında golleri bulduk, rakip gol buldu, neredeyse beraberliği sağlayacak pozisyonlar buldu. Ama birçok oyuncumuzu kazandığımızı düşünüyorum. İstenen, arzu edilen, planlanan, bu geleceğe yönelik kadro oluşturmak, buradan bazı oyuncuları özellikle genç oyuncuları kazanmak anlamında da 'epeyce bir yol alındı' diye düşünüyorum" dedi.

"TRABZONSPOR DOĞRU YOLDADIR"

Trabzonspor'un doğru yolda olduğuna belirten Hacısalihoğlu, "Kadro dışı kalan Burak ve Onur'u günah keçisi ilan etmek yanlış. Oyuncuları kişisel olarak değerlendirmem ama, Trabzonspor bugünkü şartlarına, ekonomisine, ihtiyaçlarına göre doğru bir yoldadır. Tabii ki burada zaman zaman yanılgılar olacak, ama temelinde yolun sonunda bu doğru çizgisini muhafaza eder ve kazanımlarını sağlarsa, bana göre doğru bir iş yapmış olur. Onun için taraftarın bu şekilde bir değerlendirme yapması lazım. Bir maç değil, genel sezonluk değerlendirme yapmaları lazım. Şayet böyle yaparsa görecektir ki; daha güvenli takıma sahip olur" diye konuştu.

Kalede görev yapan Uğurcan'ın performansını da değerlendiren Hacısalihoğlu, "Sakat oyuncular çok olunca bazı oyuncular şans buldu. Şanslarını da çok iyi kullandılar. İnşallah bu kardeşlerimiz de iyi yolda devam ederler. Birileri 'kadro dışı kaldı, bunlar iyi oynadı' demesi haksızlık olur. Kaleci Uğurcan ve Hüseyin iyiydi, Pereira, hepsi çok iyiydi" ifadelerinde bulundu.

Gökmen Şahin