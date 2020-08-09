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Trabzonspor, Trondsen ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Trondsen ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Trabzonspor, Trondsen ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, ilk transferini gerçekleştirdi ve Norveç'in Rosenborg takımında forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Andres Trondsen'i 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Bordo-mavili kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada,
"Profesyonel futbolcu Anders Trondsen'in kulübümüze transferi konusunda, Rosenborg Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Rosenborg kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3 (Üç) taksit halinde toplam 950 bin Euro ödenecektir.

Ayrıca, Rosenborg Kulübüne; futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, Rosenborg'a ödenecek tutardan sonra kalan kısmın \%10'u, ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Anders Trondsen ile 4 (Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;
2020/21 futbol sezonu için 800 bin Euro garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için 850 bin Euro garanti ücret,
2022/23 futbol sezonu için 900 bin Euro garanti ücret,
2023/24 futbol sezonu için 950 bin Euro garanti ücret ödenecektir" denildi.

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