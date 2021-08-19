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Trabzonspor tur şansını zora soktu

Trabzonspor tur şansını zora soktu
Trabzonspor tur şansını zora soktu

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor, İtalyan ekibi AS Roma'yı konuk etti. Mücadele Roma'nın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

 

Trabzonspor 1- 2 Roma

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada Nwakaeme sol çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak önünü boşalttı ve vuruşunu yaptı, kaleci Patricio direk dibinde topu kontrol etti.
22. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından sert şutunda top kaleci Patricio'da kaldı.
32.dakikada Nwakaeme sol taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine yöneldi. Savunmadan seken topa gelişine vuran Hamsik'ın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
38. dakikada Shomurodov'un ceza sahası içine ortasında topu önüne alan Karsdrop'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Mkhitaryan'ın sol taraftan kale sahası içine gönderdiği topu iyi takip eden Pellegrini meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluşturdu. 0-1
64. dakikada Peres'in sağ taraftan ortasına iyi yükselen Carnelius'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Patricio'nun solundan filelere gitti. 1-1
68. dakikada Hamsik'in pasıyla ceza sahası içine giren Nwakaeme rakiplerinden sıyrılarak önünü boşalttı. Vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleciden döndü. Tamamlamak istediği topu bu kez auta gönderdi.
81. dakikada Zaniolo'nun sol taraftan kale sahası içine kullandığı korner atışında Ibanez'in kafa vuruşu direkten geri döndü, Shomurodov'un tamamladığı top Edgar'a da çarparak filelerle buluştu. 1-2

Stat: Medacal Park
Hakemler: Matej Jug, Manuel Vidalı, Robert Vukan
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar le, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı (Trondsen dk. 63), Berat Özdemir (Abdulkadir Ömür dk. 77), Hamsık, Bakasetas, Gervinho (Cornelius dk. 62), Nwakaeme, Djaniny (Koita dk. 83 ?)
Yedekler: Erce, Hüseyin, Ahmetcan, Serkan, Yunus, Abdulkadir Parmak, Murat Cem, Yusuf, Cornelius
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
AS Roma: Rui Petricio, Karsdrop, Mancini, Ibanez, Vina, Cristante, Veretout (Diawara dk. 90 ?), Zanİolo (Reynolds dk. 90+1 ?), Pellegrini (Kumbulla dk. 90 ?), Mkhitaryan (Perez dk. 82 ?), Shomurodov (Mayoral dk. 82 ?)
Yedekler: Boer, Fuzato, Calaflori, Bove, Darboe, Zalewski, El Shaarawy
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Goller: Pellegrini (dk. 54), Shomurodov (dk. 81) (AS Roma), Cornelius (dk. 64) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Peres, Edgar le (Trabzonspor), Vina (AS Roma)


Gökmen Şahin - Ozan Köse

 

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