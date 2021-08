Trabzonspor tur şansını zora soktu

Trabzonspor 1- 2 Roma

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada Nwakaeme sol çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak önünü boşalttı ve vuruşunu yaptı, kaleci Patricio direk dibinde topu kontrol etti.

22. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından sert şutunda top kaleci Patricio'da kaldı.

32.dakikada Nwakaeme sol taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine yöneldi. Savunmadan seken topa gelişine vuran Hamsik'ın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

38. dakikada Shomurodov'un ceza sahası içine ortasında topu önüne alan Karsdrop'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Mkhitaryan'ın sol taraftan kale sahası içine gönderdiği topu iyi takip eden Pellegrini meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluşturdu. 0-1

64. dakikada Peres'in sağ taraftan ortasına iyi yükselen Carnelius'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Patricio'nun solundan filelere gitti. 1-1

68. dakikada Hamsik'in pasıyla ceza sahası içine giren Nwakaeme rakiplerinden sıyrılarak önünü boşalttı. Vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleciden döndü. Tamamlamak istediği topu bu kez auta gönderdi.

81. dakikada Zaniolo'nun sol taraftan kale sahası içine kullandığı korner atışında Ibanez'in kafa vuruşu direkten geri döndü, Shomurodov'un tamamladığı top Edgar'a da çarparak filelerle buluştu. 1-2

Stat: Medacal Park

Hakemler: Matej Jug, Manuel Vidalı, Robert Vukan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar le, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı (Trondsen dk. 63), Berat Özdemir (Abdulkadir Ömür dk. 77), Hamsık, Bakasetas, Gervinho (Cornelius dk. 62), Nwakaeme, Djaniny (Koita dk. 83 ?)

Yedekler: Erce, Hüseyin, Ahmetcan, Serkan, Yunus, Abdulkadir Parmak, Murat Cem, Yusuf, Cornelius

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

AS Roma: Rui Petricio, Karsdrop, Mancini, Ibanez, Vina, Cristante, Veretout (Diawara dk. 90 ?), Zanİolo (Reynolds dk. 90+1 ?), Pellegrini (Kumbulla dk. 90 ?), Mkhitaryan (Perez dk. 82 ?), Shomurodov (Mayoral dk. 82 ?)

Yedekler: Boer, Fuzato, Calaflori, Bove, Darboe, Zalewski, El Shaarawy

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: Pellegrini (dk. 54), Shomurodov (dk. 81) (AS Roma), Cornelius (dk. 64) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Peres, Edgar le (Trabzonspor), Vina (AS Roma)







Gökmen Şahin - Ozan Köse