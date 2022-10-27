Trabzonspor tur umudunu son haftaya bıraktı

Maçtan Dakikalar
21. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Hamsik'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Milan Borjan'da kaldı.
24. dakikada sağdan ceza sahası içine yapılan ortada kale sahasına yakın noktadan Katai vuruşunu Uğurcan Çakır çıkardı.
28. dakikada Bakasetas'ın uzak mesafeden yerden vuruşunda kaleci Borjan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
34. dakikada Bardhi'nin uzak mesafeden vuruşunda kaleci Borjan'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak direkten döndü. Dönün topla buluşan Bakasetas'ın şutu kaleci Borjan'da kaldı.
37. dakikada Umut Bozok'un geri pasında topu kapan Bukari'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Katai'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu. 1-0
39. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta baraja çarpan top kaleci Borjan'ın sağından filelere gitti. 1-1
56. dakikada Bardhi'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Hamsik'in vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
65. dakikada Bukari'nin sağ kanttan getirdiği topu kale sahası içine gönderdi. Meşin yuvarlağı iyi takip eden Pesic, takımını öne geçiren golü attı. 2-1
Stat: Rajko Mitic
Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia
Kızılyıldız: Milan Borjan, Dragovic, Milunovic, Rodic, Erakovic, Kanga, Katai (Kanwa dk.75), Bukari, Srnic (Ivanic dk.61), Pesic, Mitrovic (Mustapha dk. 83 ?)
Yedekler: Popovic, Pankov, Azarovi, Starnkovic, Lekovic, Gobeljic, Motika, Nabouhane
Teknik Direktör: Dejan Stankovic
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Gbamin (Abdulkadir Ömür dk. 69), Hamsik (Yusuf Yazıcı dk. 82 ?), Bardhi (Lahtimi dk. 82 ?), Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok (Djaniny dk. 69)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Hüseyin, Denswil, Siopis, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolot
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Katai (dk37), Pesic (dk. 65) (Kızılyıldız), Bakasetas (dk. 39) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Dragovic, Pesic (Kızılyıldız)
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