Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ın konuğu olacak

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci haftasında yarın Kızılyıldız'ın konuğu olacak. Rajko Mitic Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Pinheiro'nun yardımcılıklarını ise Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak.

Gruptaki ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına deplasmanda 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, evinde Kızılyıldız'ı 2-1'le geçerken, deplasmanda ise Monaco'ya 3-1 kaybetmişti. Son olarak ise bordo-mavililer, Monaco'yu 4-0 mağlup etmişti.

Avrupa'da 146. maç

Trabzonspor, Kızılyıldız müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 146. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 145 maçta 52 galibiyet, 37 beraberlik ve 56 yenilgi aldı. Bu mücadelelerde rakip fileleri 187 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 201 gol gördü.

Avcı ile ilk peşinde

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Avrupa'da dış saha özlemini sonlandırmak istiyor. Avcı, döneminde bordo-mavililer deplasmanlarda 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı, galibiyet elde edemedi.

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ilk olarak UEFA Konferans Ligi eleme turunda Norveç temsilcisi Molde ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Karadeniz temsilcisi, UEFA Konferans Ligi play-off turunda ise Roma'ya 3-0 yenildi.

Bordo-mavili ekip, bu sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçı dış sahada 2-1 kaybederken, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Macaristan'da Ferencvaros'a 3-2, Monaco'ya ise 3-1 mağlup olmuştu.

Gökmen Şahin

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