Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'ya konuk olacak

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında yarın Fransız ekibi Monaco ile mücadele edecek. II. Louis Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma 19.45'de başlayacak. Müsabakayı Giorgi Kruashvili yönetecek. Yardımcılıklarını ise Levan Varamishvili ve Zaza Pipia yapacak. Gruptaki ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına deplasmanda 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, evinde ise Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etmişti. Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları sürüyor.

Gökmen Şahin

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