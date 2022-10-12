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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'yu ağırlayacak

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'yu ağırlayacak
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'yu ağırlayacak

UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında Trabzonspor yarın sahasında Fransa'nın Monaco takımını ağırlayacak.

Avrupa kupalarında 145. maçına çıkacak olan Bordo-mavililer, geride kalan 144 maçta 51 galibiyet, 37 beraberlik ve 56 yenilgi aldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında yarın Fransız ekibi Monaco ile mücadele edecek. Akyazı Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak olan müsabakayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Yardımcılıklarını ise Lars Hummelgaard ve Victor Skytte yapacak.

Gruptaki ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına deplasmanda 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, evinde Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederken deplasmanda ise Monaco'ya 2-1 mağlup olmuştu.

Trabzonspor'da Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün tedavileri devam ederken, kırmızı kart cezalısı Gomez ise yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Gökmen Şahin
 

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