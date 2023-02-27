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Trabzonspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında sahasında karşılaşacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yardımcı antrenör Orhan Ak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dinamik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise geniş alan oyun çalışması yapıldı. Çalışmada Marek Hamsik ve Edin Visca da yer aldı.
Trabzonspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Gökmen Şahin
 

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