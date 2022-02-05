Trabzonspor Vicsa'nın golüyle kazandı

MAÇTAN DAKİKALAR
6' Sol taraftan gelişen Trabzonspor atağında Cornelius, ceza sahası yayı üzerinde Dorukhan'ı gördü. Dorukhan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Visca, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul'un üzerinden ağlarla buluşturdu. 1-0
19' Sağ kanattan Florent Hadergjonaj'in ceza sahası içine doğru ortasında arka taraftan topu iyi takip eden Eren vuruşunda top kaleci Uğurcan'da kaldı.
41' Sağ taraftan Ben Ouanes'in ortasında kale sahası içinde Uğurcan Çakır, zamanında çıkarak Ahmet Emin'den önce topu kontrol etti.
44' Edin Visca'nın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Vitor Hugo'nun kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul kontrol etti.
45' Trabzonspor savunmasından seken top, Ahmet Emin'in önüne düştü. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak Denswil'den döndü.
55' Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Borini'nin sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ertaç kornere çeldi.
63' Sağ çaprazdan Caner'in kullandığı serbest vuruşta içeri çevirdiği topa kale önünde Salih'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
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Stat: Medical Park
Hakemler: Zorbay Küçük, Ali Saygın Öğel, Esat Sancaktar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Denswıl, Hugo, Puchacz, Siopis, Dorukhan (Berat Özdemir dk. 71), Vısca (Bakasetas dk. 90 ?), Nwakaeme (Yusuf Erdoğan dk. 71), Abdulkadir Ömür (Serkan Asan dk. 77), Cornelius (Djaniny dk. 90 ?)
Yedekler: Erce, İsmail Köybaşı, Yunus Mallı, Ahmetcan Kaplan, Kouassi
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tarkan, Brecka, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Ben Ouanes (Tunay Torun dk. 87 ?), Hajradinovic, Travnik (Eysseric dk. 46), Ahmet Emin (Mamadou Fall dk. 46), Umut Dilan Bozok
Yedekler: Harun Tekin, Erdem, Mehmet Feyzi, Uros Spajic
Teknik Sorumlu Sami Uğurlu
Gol: Visca (dk. 6) (Trabzonspor)
Kırmızı Kartlar: Peres (dk. 74) (Trabzonspor), Eysseric (dk. 74), Sami Uğurlu (dk. 76) (Kasımpaşa)
Sarı Kartlar: Dorukhan (Trabzonspor), Eren Elmalı, Brecka, Mamadou Fall (Kasımpaşa)