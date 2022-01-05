Trabzonspor, Visca'yı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Başakşehir'in başarılı oyuncusu Edin Visca'yı kadrosuna kattı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Edin Visca'nın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

'Visca için 2 aydır görüşüyoruz'

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ transfer ile ilgili "Edin Visca'ya kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Visca için 2 aydır görüşüyoruz. Bugün transferi noktaladık. Ahmet Başkan'a teşekkür ediyoruz. Abdullah Avcı uzun yıllar Visca ile çalıştı, transferde bu durum da etkili oldu." ifadelerini kullandı.

'En zorlandığım, en uzun süren transferlerden biriydi'

Trabzonspor Başkanı Ahmet ağaoğlı ise "Edin Visca, hocamızın çok istediği bir oyuncuydu. Bu transferle alakalı çok şey yazıldı çizildi. Şu saat itibarıyla neticelendirdik. Transferde her türlü kolaylığı sağlayan Göksel Gümüşdağ Başkan'a teşekkür ediyorum. Visca, en zorlandığım, en uzun süren transferlerden biriydi." şeklinde konuştu.

'10 seneden sonra çok heyecanlıyım'

Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca, 10 seneden sonra çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Göksel Gümüşdağ benim için baba gibi. Ona çok teşekkür ediyorum. Bunca yıldır çok teklif geldi ama bu kadar çok isteyen kulüp olmamıştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'na da çok teşekkür ederim." dedi.

