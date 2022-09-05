Trabzonspor yağmur altında çalıştı

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yer almadığı antrenmanı yardımcı antrenör Orhan Ak yönetti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi.

Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu. Bordo-mavililerin, kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı çalışmada yer alırken, transfer izni alan Kouassi ise antrenmanda yer almadı. Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Ferencvaros maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Gökmen Şahin

