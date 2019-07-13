İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular ilk bölümde pas çalışmaları gerçekleştirdi. Son bölümde ise geniş alanda oyun oynayan bordo-mavililerde antrenmanına, izinli olan Zargo Toure, Obi Mikel ve Caleb Ekuban katılmadı. Hosseini, Fıratcan Üzüm ve Mer Kurt salonda, Onazi ise takımdan ayrı çalıştı. 

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı takip etti. Bordo-mavililerin antrenmanına taraftarlar da yoğun ilgi gösterirken, futbolculara ve teknik heyete alkışlarla destek verdiler.  

Gökmen Şahin

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.