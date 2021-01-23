Trabzonspor yükselişini sürdürüyor!

Maçtan dakikalar
8. dakikada Trabzonspor'un kullandığı köşe atışında altıpas üzerinde topa yükselen Hugo'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Übeyd Adıyaman'da kaldı.
36. dakikada Ekuban'ın şık pasında ceza sahası içinde kaleci Übeyd ile karşı karşıya kalan Djaniny meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
45+1. dakikada Flavio'nun ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta kaleci Übeyd Adıyaman topu kornere çeldi.
53. dakikada Candeias'ın ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda kaleci Uğurcan topu kontrol etti.
54. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahasına yaptığı ortada savunmanın uzaklaştımadığı topla buluşan Ekuban, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2
72. dakikada Sio'nu ceza sahası dışından sert şutunda top sol direğin dibinden auta çıktı.
85. dakikada ceza sahasında İe'nin top eline çarpınca hakem Mustafa Öğretmenoğlu beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını kullanan Mendoza, kaleci Uğurcan ile meşin yuvarlağı farklı köşelere göndererek farkı bire indirdi. 1-2
90+2. dakikada organize gelişen Trabzonspor atağında altıpasta topla buluşan Nwakaeme'nin şutunda kaleci Übeyd meşin yuvarlağa sahip oldu.
90+3. dakikada Ayite'nin şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Esat Sancaktar, Samet Çiçek
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan (İlker Karakaş dk. 82 ?), Arda Kızıldağ, Toure, Polomat, Mendoza, Soner Dikmen (Murat Yıldırım dk. 46), Furman (Stancu dk. 46), Candeias, Sefa Yılmaz (Rahmetullah Berişbek dk. 66), Sio (Ayite dk. 82 ?)
Yedekler: Yasin Davuş, Halil İbrahim Pehlivan, Metehan Mert, Sami Gökhan Altıparmak, Mustafa Hüseyin Seyhan
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hugo, İe, Xavier, Abdülkadir Parmak (Hosseini dk. 84?), Berat Ayberk Özdemir, Medeiros, Nwakaeme, Ekuban (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 80 ?), Djaniny (Afobe dk. 84 ?)
Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Yusuf Sarı, Hakan Yeşil, Safa Kınalı, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Djaniny (dk. 36), Ekuban (dk. 54) (Trabzonspor), Mendoza (dk. 85 pen.) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Soner Dikmen, Furman (Gençlerbirliği), İe, Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)
Mustafa Cenik - Yunus Emre Kartal - Cem Geçim