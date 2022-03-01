Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde!

MAÇTAN DAKİKALAR
11' Ani gelişen Trabzonspor atağından Visca sağ taraftan koşu yapan Djaniny gördü. Djaniny penaltı noktasına doğru gönderdiği topu iyi takip eden Visca meşin yuvarlağı kaleci Sousa'nın solundan ağalarla buluşturdu. 1-0
28' Kouassi'nin pasında topla buluşan Djaniny sağ çaprazdan sert vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak üst direğe çarparak kornere çıktı.
40' Luiz Adriano'nın ceza sahası içinde pasında topla buluşan Ndao'nun vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
62' Sağ taraftan gelişen Trabzonspor atağından ceza sahası içinde topla buluşan Bakasetas'ın vuruşu üst direğe çarparak arka direkte Kouassi'nin önüne düştü. Vuruşunda yerden seken meşin yuvarlak üst direğe ikinci kez çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
85' Sol taraftan kale sahası içine doğru gönderilen topa iyi yükselen Wright'in kafa vuruşunda Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
89' Orta sahada Abdulkadir Ömür, Hakan Özmert'den topu kaptı. Cornelius'un önüne doğru gönderdiği meşin yuvarlağı Kudryashov, müdahele etti. Berat, önüne düşen meşin yuvarlağı boş kaleyi gönderdi. 2-0
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Stat: Medical Park
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Peres dk. 81 ?), Denswil, Hugo (Ahmetcan Kaplan dk. 85 ?), Puchacz, Berat, Siopis, Bakasetas (Cornelius dk. 64), Kouassi (Abdulkadir Ömür dk. 64), Visca, Djaniny (Yusuf Erdoğan dk. 81 ?)
Yedekler: Arda Akbulut, Nwakaeme, Koita, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Antalyaspor: Diogo Sousa, Bünyamin (Sinan Gümüş dk. 78), Naldo, Kudryashov, Güray, Fredy (Hakan Özmert dk. 57), Fernando, Ndao (Ghacha dk. 58), Admir Mehmedi (Wright dk. 67), Doğukan Sinik (Gökdeniz dk. 67), Luiz Adriano
Yedekler: Mehmet Ataberk, Floranus, Nuri Şahin, Doğukan Nelik, Veysel Sarı
Teknik Direktör: Alfons Groenendijk
Goller: Vısca (dk. 11), Berat (dk. 89) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Berat, Hugo (Trabzonspor)