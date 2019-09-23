Trabzonspor zorlu Sivas deplasmanında

Sivasspor Trabzonspor canlı izle...Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. İki takım bu mücadeleyle birlikte toplamda 23. kez birbirlerine rakip olacak. Söz konusu müsabaka, bordo-mavililerin teknik direktörü Ünal Karaman ile kırmızı-beyazlıların çalıştırıcısı Rıza Çalımbay'ı da 3. kez karşı karşıya getirmiş olacak.

SİVASSPOR 1-1 TRABZONSPOR

Maçtan Dakikalar

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46' Sivasspor'da değişiklik!Erdogan Yesilyurt - Abdou Traoré

46' İkinci yarıya konuk ekip Trabzonspor başladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasını Sorloth ayağının tersiyle Avdıjaj'a bıraktı. Avdıjaj ceza yayı üzerinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Samassa'nın sağından ağalarla buluşturdu. 0-1

6. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır kornere çıkardı.

36. dakikada Trabzonsor sol kanattan kullandığı korner atışına Hosseını'nın kafa vuruşu kaleci Samassa'dan döndü. Novak'ın tamamlamak istediği top savunma oyuncularından geri dönen meşin yuvarlağa bu kez Sorloth tamamlamak istedi ancak savunma oyuncuları gole izin vermedi.

41. dakikada Emre Kılınç'ın pasıyla savunma arkasında topla buluşan Fernando, kaleci Uğurcan'ın yanından topu ağlara gönderdi. 1-1

Karşılaşmanın 11'leri

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, A. Parmak, Obi Mikel, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Caner, Aaron, Uğur, Hakan, Cofie, Mert Hakan, Erdoğan, Emre, Yatabare.

Takımda bulunan sakat oyuncular nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Trabzonspor, bu zorlu müsabakadan puan ya da puanlarla dönerek bir sonraki hafta evinde oynayacağı Beşiktaş maçına moralli girmek istiyor.

Geride kalan 4 haftada 1 galibiyeti bulunan Sivasspor ise saha avantajını da kullanarak galibiyete uzanmanın hesaplarını yapıyor.

3. kez karşılaşacaklar

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, pazar günkü karşılaşmayla birlikte Süper Lig'de 3. kez birbirlerine rakip olacak. Karaman ile Çalımbay, ilk kez 16 Kasım 2008'de karşılaştı. Karaman'ın çalıştırdığı MKE Ankaragücü, bu maçta Çalımbay'ın Eskişehirspor'unu 3-1 mağlup etmişti. İki teknik adam arasındaki diğer mücadele ise 18 Mayıs 2018'de oynandı. Ünal Karaman'ın başında olduğu Karabükspor, Çalımbay'ın teknik direktörlük görevinde bulunduğu Trabzonspor'a 3-0 yenilmişti.

Bu karşılaşmayla sezonu tamamlayan bordo-mavili ekipte, Rıza Çalımbay'ın yerine takımın başına Ünal Karaman geçmişti.

Ünal Karaman'ın Sivasspor'a karşı geçmişi

Bordo-mavili takımın teknik patronu Karaman, çalıştırdığı takımlarla Demir Grup Sivasspor'a karşı 6 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

Çalımbay'ın Trabzonspor karnesi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugüne kadar Karadeniz ekibine rakip olarak 24 maça çıktı. Çalımbay, söz konusu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 3 beraberlik, 14 mağlubiyet aldı.

Sivasspor Trabzonspor nasıl canlı izlenir?

Sivasspor Trabzonspor maçını beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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