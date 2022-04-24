Trabzonspor'a havalimanında yapılan coşkulu karşılamada izdiham yaşandı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, maçın ardından Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan uçak ile Trabzon'a döndü. Şehre galibiyet ile dönen Bordo-mavili ekibi Trabzon Havalimanı'nda taraftarlar karşıladı.

Havalimanı çıkışında toplanan coşkulu kalabalık izdihama yol açarken taraftarların sevgi gösterileri arasında kendilerini bekleyen otobüse güçlükle binen bordo-mavili kafile tezahürat eşliğinde ve meşalelerle havalimanından ayrıldı. Basın mensupları ve bazı taraftarların izdihamda sırasında ezildikleri gözlendi.

Gökmen Şahin

