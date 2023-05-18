Trabzonspor'a şans tanımadılar! Fenerbahçe şampiyonluk umutlarını sürdürdü

Maçtan Dakikalar
11. dakikada Arda Güler'in rakibini geçip verdiği ara pasta ceza sahası içi sağ tarafta topla buluşan Michy Batshuayi'nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
28. dakikada Diego Rossi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Enner Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
31. dakikada Edin Visca sol kanattan topla ilerleyip pasını ceza sahası içindeki Marek Hamsik'e aktardı. Hamsik'in sağ çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.
36. dakikada Marek Hamsik'in ara pasında Umut Bozuk ceza sahası içi sağında topla buluştu. Umut'un arka direğe pasında topu alan Jens Larsen'in sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
38. dakikada Michy Batshuayi'nin pasında ceza yayı sol tarafında topu alan Diego Rossi'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
55. dakikada Diego Rossi'nin pasında ceza sahası içi solunda topu alan Enner Valencia'nin ayak içiyle vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
56. dakikada Arda Güler'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Samet Akaydin'in kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu kornere gönderdi.
57. dakikada Arda Güler'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Michy Batshuayi'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı çeldi, defans kornere attı.
58. dakikada Miha Zajc'ın topla ilerleyip ceza yayı yakınında verdiği pasta ceza sahası içi solunda topla buluşan Luan Peres'in çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
65. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Trezeguet'in vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
72. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içi sol tarafında topu alan Enner Valencia'nın topu düzeltip, rakibini geçerek uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
74. dakikada savunmadan seken topu alan Gbamin'in'in ceza yayının sağ tarafından sert vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı çeldi.
78. dakikada Samet Akaydin'in geri pasında topu alan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın hatalı pasında top Maxi Gomez'de kaldı. Gomez'in ceza sahası içi sağından müsait pozisyonda vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere çeldi.
79. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Ferdi Kadıoğlu'nun Trezeguet'ye müdahalesi sonrasında hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.
80. dakikada penaltıda topun başına geçen Trezeguet meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sağından ağlara gönderdi. 3-1
90+4. dakikada Trezeguet'in ceza yayının solundan uzak köşeye plase vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Ülker
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Attila Szalai, Luan Peres, Willian Arao (Miguel Crespo dk. 82 ?), Arda Güler, Miha Zajc (İsmail Yüksek dk. 72), Diego Rossi (Mert Hakan Yandaş dk. 90+4 ?), Michy Batshuayi (Emre Mor dk. 83 ?), Enner Valencia (Joshua King dk. 72)
Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Serdar Dursun, Joao Pedro, Jayden Oosterwolde,
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Edin Visca (Arif Boşluk dk. 72), Doğucan Haspolat (Gbamin dk. 62), Siopis, Jens Larsen, Marek Hamsik (Enis Bardhi dk. 62), Abdülkadir Ömür (Maxi Gomez dk. 62), Umut Bozok (Trezeguet dk. 62)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Taha Altıkardeş, Lazar Markovic, Lahtimi, Serkan Asan
Teknik Direktör: Nenad Bjelica
Goller: Michy Batshuayi (dk. 11), Luan Peres (dk. 58), Enner Valencia (dk. 72) (Fenerbahçe), Trezeguet (dk. 80 pen.) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Eren Elmalı, Hüseyin Türkmen (Trabzonspor)
-Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu-
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