İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzonspor'da Abdulkadir Ömür şoku

Trabzonspor'da Abdulkadir Ömür şoku
Trabzonspor'da Abdulkadir Ömür şoku

UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki AEK maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkan Trabzonspor'un genç yıldızı Abdulkadir Ömür'ün yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde diz ekleminde ödem tespit edildi.

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi Abdülkadir Ömür şoku yaşanıyor. AEK ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında sakatlanan Abdulkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili kulüpten açıklamada geldi. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, oyuncunun gerekli tetkiklerin yapıldığını belirterek, “UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynadığımız AEK maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Abdülkadir Ömür'ün, yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde diz ekleminde ödem tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır” dedi.

Abdulkadir, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynanacak olan Fenerbahçe müsabakasının kadrosundan çıkartıldı.  

Gökmen Şahin 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.