Trabzonspor'da Abdulkadir Ömür ve Yusuf Sarı şoku

Bordo-mavili kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Yaşar Kibar Güven, Abdülkadir Ömür'ün UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan AEK Atina maçında, Yusuf Sarı'nın ise Fenerbahçe maçı sonrası Ümit Milli Takım kampında ağrılarının artması sonucu kamp kadrosundan çıkartıldığını belirterek, "AEK Atina maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün, diz ekleminde ödem tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştı.

Abdülkadir Ömür'ün tedavi sürecinde yapılan tetkikler ve çekilen MR sonrasında sol diz menisküsünde yırtığa rastlanmıştır. Ayrıca Ümit Milli Takımımızın kampından dizindeki ağrıların artması sonrası ayrılmak zorunda kalan Yusuf Sarı'nın da yapılan incelemeler ve çekilen MR neticesinde sol diz menisküsünde yırtığa rastlanmıştır. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın cerrahi operasyonu önümüzdeki hafta içinde planlanmaktadır” dedi.

Trabzonspor'da yaşanan bu gelişme sonrası moraller bozulurken iki oyuncunun da 4 ile 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Gökmen Şahin