İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzonspor'da Abdulkadir Ömür ve Yusuf Sarı şoku

Trabzonspor'da Abdulkadir Ömür ve Yusuf Sarı şoku
Trabzonspor'da Abdulkadir Ömür ve Yusuf Sarı şoku

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı’nın sağlık durumlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunarak, iki oyuncununda ameliyat olacağını duyurdu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Yaşar Kibar Güven, Abdülkadir Ömür'ün UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan AEK Atina maçında, Yusuf Sarı'nın ise Fenerbahçe maçı sonrası Ümit Milli Takım kampında ağrılarının artması sonucu kamp kadrosundan çıkartıldığını belirterek, "AEK Atina maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün, diz ekleminde ödem tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştı.

Abdülkadir Ömür'ün tedavi sürecinde yapılan tetkikler ve çekilen MR sonrasında sol diz menisküsünde yırtığa rastlanmıştır. Ayrıca Ümit Milli Takımımızın kampından dizindeki ağrıların artması sonrası ayrılmak zorunda kalan Yusuf Sarı'nın da yapılan incelemeler ve çekilen MR neticesinde sol diz menisküsünde yırtığa rastlanmıştır. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın cerrahi operasyonu önümüzdeki hafta içinde planlanmaktadır” dedi.

Trabzonspor'da yaşanan bu gelişme sonrası moraller bozulurken iki oyuncunun da 4 ile 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Gökmen Şahin

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.