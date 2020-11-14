İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzonspor'da Abdullah Avcı kuralları

Trabzonspor'da Abdullah Avcı kuralları
Trabzonspor'da Abdullah Avcı kuralları

Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yeni bir döneme başlayan Trabzonspor'da, yeni kurallar hissedilmeye başlandı. Disiplinden taviz vermeyen tecrübeli teknik adam, son dönemde oluşan düzensiz yapıyı toparlıyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerine ağırlığını koydu. Disiplinden taviz vermeyen deneyimli teknik adam, futbol takımına odaklanmış durumda. Bir an önce takımın bulunduğu konumdan çıkması ve üst basamaklara doğru tırmanması adına çalışmalarını hızlandıran Avcı, futbol takımının moral ve motivasyonunu artırmanın yanı sıra, çalışma ortamıyla da yakından ilgileniyor. Özellikle üst üste yaşanan teknik adam değişikliklerinin ardından oluşan düzensiz yapının önüne geçme adına bir dizi düzenlemeler yapan deneyimli teknik adam, oyuncularından daha iyi verim alacağını düşündüğü ortamı sağlama adına da planlamalarını hızlı bir şekilde hayata geçiriyor.

Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ve mobilizasyon hareketlerinin ardından aerobik, 5'e 2 çalışması ve dar alan oyunları oynandı.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer Pazartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Gökmen Şahin

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.