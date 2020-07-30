Trabzonspor'da bir sezon böyle geçti

Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı 34 maçta 18 galibiyet, 11 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluk iddiasını yitiren bordo-mavililer elde ettiği 65 puan ile Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde sezonu tamamlayarak ligi 9. kez ikinci sırada tamamladı. Ligde 76 gol atan Karadeniz temsilcisi kalesinde ise 42 gol gördü.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NI 9. KEZ KAZANDI

Trabzonspor, Süper Lig'in bitimine iki hafta kala şampiyonluk iddiasını kaybederken, Ziraat Türkiye Kupası'nı ise kazanarak teselli buldu. Bordo-mavililer sırasıyla kupada Altay, Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe ve finalde ise Aytemiz Alanyaspor engellerini aşarak 58. Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

4 SEZON SONRA AVRUPA'DA MÜCADELE ETTİ

Trabzonspor, 4 sezon aradan sonra Avrupa kupalarında mücadele etti. Bordo-mavililer Avrupa Lig play-off maçlarında Sparta Prag ve AEK takımlarını eleyerek gruplara kalma başarısı gösterdi. C grubunda yer alan Karadeniz ekibi Getafe, Basel ve Krasnodar'ın yer aldığı grupta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak bir üst tura çıkamadı.

36 GELDİ, 33 GİTTİ

Sezon başı kampını Trabzonspor ile gerçekleştirin Yusuf Yazıcı, 16 milyon 500 bin Euro karşılığında Fransa'nın Lille takımına giderken, bu transfere karşılık ise Edgar Ie de bordo-mavililere geldi. Portekizli daha sonra oyuncuyu Hollanda'nın Feyenoord takımına kiraladı. Karadeniz ekibi sezon başı ve devre arası olmak üzre 36 oyuncuyu kadrosuna katarken, 33 oyuncuyu da kiralık veya bonservisleriyle birlikte başka takımlara gönderdi. Altyapısında ve 1461 Trabzon'dan kadrosuna oyuncular katan bordo-mavililer sezon başında kiralık veya bonservisleriyle birlikte söz konusu oyuncuları farklı takımlara gönderdi.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Calep Ekuban'ın bonservisini alan bordo-mavililer, John Obi Mikel, Andjusic, Avdijaj, Campi, Fernandes, Sörloth ve Sturridge gibi yabancı oyuncuları kadrosuna katarken, devre arasında ise Ndiaye, Manoel Messias, Guilherme ve Da Costa gibi isimleri bünyesine kattı. Söz konusu oyunculardan Andjusic, Avdijaj, Fernandes, Obi Mikel ve Sturridge gibi isimlerle yollarını ayırdı. Devre arasında yolların ayrıldığı bir diğer isim de Onazi oldu.

YÖNETİMİN ÜNAL KARAMAN VE HÜSEYİN ÇİMŞİR KARARI

Bordo-mavili kulüp Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında evinde Hes Kablo Kayserispor'u 6-2 mağlup ettiği maçın ardından Teknik Direktör Ünal Karaman ile yollarını ayırdı. Takımı Hüseyin Çimşir'e emanet eden Trabzonspor yönetimi, pandemi öncesi yakaladığı çıkış ile liderlik koltuğunda bulunurken, 12 Haziran'da Süper Lig'in yeniden başlamasıyla birlikte Çimşir yönetiminde aradığını bulamadı. Süper Lig'in 33 haftasında evinde Konyaspor önünde müsabakayı 3-1 getirirken sahadan 4-3 mağlup ayrılmasıyla Karadeniz takımı, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ile ligin bitimine bir hafta kala yollarını ayırdı. Yaşanan teknik adam değişiklikleri Trabzonspor'u uzun yıllardan beri arzu ettiği Süper Lig şampiyonluğuna taşıyamadı.

EDDİE NEWTON TRABZONSPOR TARİHİNE GEÇTİ

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, Alanyaspor'u 2-0 yendi ve kupanın sahibi oldu. Hüseyin Çimşir'in takımdan ayrılmasından sonra takımın başına geçen Antrenör Eddie Newton, kulüp tarihine geçti. Eddie Newton, 1991-1992 sezonundan bu yana Trabzonspor'un başında Türkiye Kupası'nı kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu. 1991-1992 sezonunda kupayı kazanan kadroyu Belçikalı teknik adam Urbain Braems çalıştırıyordu.

SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU

Trabzonspor sezon başından beri sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Kadro derinliği açısından büyük zorluklarla karşı karşıya kalan Karadeniz ekibinde yaşanan sakatlıklar bordo-mavili takıma şampiyonluk yarışında önemli bir yara verdi. Sezon başında en ciddi sakatlıkla boğuşan isimi Abdulkadir Ömür oldu. Menisküs ameliyatı olan oyuncu 167 gün sahalardan uzak kalarak Avrupa'da, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 30'un üzerinde maç kaçırdı. Takımda sürekli sakatlık yaşayan oyuncuların başında ise Kamil Ahmet Çörekçi geldi. 122 gün sahalardan uzak kalan oyuncu 16 maç kaçırdı.

Devre arasında takıma katılan Ndiaye ise pandemi nedeniyle lige verilen arada dış menisküs kısmi yırtığı nedeniyle ameliyat oldu. Oyuncu 47 günde toparlansa da eski performansından uzak bir görüntü verdi. Sezon başında takıma katılan Ahmet Canbaz ise Süper Lig'de 4, Avrupa'da ise 2 maçta forma giyebildi. Çapraz bağları kopan oyuncu, 249 gündür sahalardan uzak ve 33 maç kaçırdı.

Trabzonspor'da Novak da sakatlık yaşayan oyuncular arasında ye aldı. Sezon başında geçirdiği sakatlık nedeniyle 8 maçta forma giyemedi ve 50 gün sahalardan uzak kaldı. İranlı oyuncu Hosseini de kasık ve bel sakatlığı nedeniyle 50 günde 12 maç kaçırdı. Portekizli oyuncu Pereira'nın sahalardan uzak kaldığı 30 gündü ve 7 maç kaçırdı. Abdulkadir Parmak da kasık sakatlığı nedeniyle 21 gün sahalardan uzak kalırken 5 maç kaçırdı.

HÜCUM HATTINI SAKATLIKLAR BOZDU

Trabzonspor hücum hattını etkileyen sakatlıkların yaşanmasıyla birlikte şampiyonluk yarışında şansızlık yaşadı. En güçlü silahlarından biri olan Ekuban'ın sezon başında takım arkadaşı Fernandes ile girdiği mücadelede ayak parmağı kırıldı. Dönem dönemde dizlerinde sorun yaşayan oyuncu 106 gün sahalardan uzak kalarak 21 maç kaçırdı. Sezon başında büyük umutlarla bordo-mavili takıma gelen Yusuf Sarı, sakatlıklardan kurtulamadı. Menisküs yırtığı, diz yan bağları, kasık sorunları ve antrenman eksikliği nedeniyle 200 gün aşan süre sahalardan uzak kalan oyuncu 27 maç kaçırdı. Son dönemde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sahalarda uzak kalan bir diğer oyuncu ise Nwakaeme oldu. Eski görüntüsünden uzak olan oyuncu, bu sezon alt adale sakatlığı ve adductor sakatlığı yaşadı. 36 gün sahalardan uzak kalan oyuncu7 maç kaçırdı. Kaptan Jose Sosa da kas yaralanması ve adale sertliği gibi sakatlıklar yaşadı. Pandemi sonrası bazı maçlarda forma giyemeyen oyuncu sahadan uzak kaldığı 50 günde 9 maç kaçırdı.

ÖNE GEÇTİĞİ MAÇLARDA 30 PUAN KAYBETTİ

Trabzonspor, Süper Lig'de öne geçtiği maçlarda skoru koruyamadığından dolayı 30 puan kaybederek şampiyonluk hayallerini başka bir sezona bıraktı. Bordo-mavililer, özellikle kümede kalma mücadelesi veren takımlara karşı oynadığı maçlarda 8 puan kaybederek hayal kırıklığı yaşattı.

KART SIRALAMASINDA 5. SIRADA YER ALDI

Trabzonspor Süper Lig'de sarı ve kırmızı kart sıralamasında 5. sırada yer aldı. Karadeniz ekibi 68 sarı kart ve 5 kırmızı kart gördü. 8'şer sarı kartla takımda en çok sarı kart gören oyuncular Jose Sosa ve Campi oldu. Kırmızı kartlarda ise Abdulkadir Parmak, Guilherme, Sörloth, Hosseini ve takımdan ayrılan Avdijaj gördü.

EN İSTİKRARLI GOLCÜ KİRALIK SÖRLOTH

Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace ekibinden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin Euro'ya kiralanan Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, ligde 34 maçta 24 gol atarak sezonu gol kralı olarak tamamladı. Bu sezon Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Lig olmak üzere toplam 49 resmi maçta 33 gole imza atan Sörloth, takımda en çok forma giyen oyuncusu da oldu. Başarılı golcü bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu olarak kulüp tarihine geçerken, takımın en çok asist yapan ismi ise Sosa oldu.

UĞURCAN KALESİNDE DEVLEŞTİ

Trabzonspor'da transferin odağında olan isimlerin başında ise kaleci Uğurcan Çakır geliyor. Bu sezon önemli bir performansa imza atarak kalesinde adeta devleşen başarılı eldiven, Sörloth ile birlikte takımda en çok öne çıkan isim oldu. Bu sezon forma giydiği 43 maçta kalesinde 53 gol gören oyuncu 5 maçta ise kalesini gole kapadı. Yaptığı kurtarışlarla dikkatleri üzerine çeken genç kaleci Avrupa'dan önemli teklifler alıyor.

TAKIMIN GİZLİ GOLCÜSÜ FİLİP NOVAK

Trabzonspor'un Çek futbolcusu Filip Novak, takımın gizli golcüsü oldu. 2017-2018 sezonunun devre arasında bordo-mavili takıma gelen başarılı sol kanat oyuncusu kariyerinin en verimli dönemini Karadeniz ekibinde geçirdi. Geldiği günden beri bordo-mavili forma ile çıktığı 89 resmi müsabakada 19 gole imza attı. Novak, bu sezon forma giydiği 42 resmi maçta ise 10 gol atarak takımına önemli katkı sağladı. 30 yaşındaki futbolcu, forma giydiği FC Fastav Zlin'de 58 maçta 9 gol, FK Jablonec takımında çıktığı 139 maçta 16 gol, FC Midtjylland'da 97 maçta 16 gol atarken, bordo-mavili takımda ise 89 maçta 19 gol atarak kariyerinin en verimli dönemini yaşadı.

TARAFTARLAR KAÇAN ŞAMPİYONLUĞA ÜZÜLÜYOR

Sezon başından beri sürekli takımın yanında olan bordo-mavili taraftarlar son haftalarda kaçan şampiyonluğa üzülüyor. Süper Lig'in bitimine iki hafta kala Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunu ilan etmesiyle beraber Karadeniz ekibine gönül veren taraftarlar büyük üzüntü yaşadı. 10 yıl aradan sonra kazanılan Ziraat Türkiye Kupası sevinç yaşatsa da kaybedilen şampiyonluğun burukluğunu yaşadı.

Gökmen Şahin