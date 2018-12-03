Trabzonspor'da gözler kupaya çevrildi!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynanan ve 2-0 kazanılan maçın ardından kente dönmeyen bordo-mavililer, dün Kayseri Kadir Has Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirdiği çalışmanın ardından Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Sivas Belediyespor ile oynanacak maç için karayolu ile Sivas'a geçti. Yarın Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 13.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Serkan Çınar yönetecek. Çınar'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Kemal Elmas yapacak.

Karaman rotasyona gidecek

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında yarın deplasmanda Sivas Belediyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak tur adına evine avantajlı skorla dönmeyi planlıyor.

Trabzonspor'da bu maç öncesi orta saha oyuncuları Onazi ile Kucka'nın sakatlıkları devam ediyor. Teknik Direktör Ünal Karaman, Sivas Belediyespor karşısında rotasyona gitmeyi planlıyor. Daha az süre alan oyuncularına forma şansı vermesi beklenen Karaman, herhangi bir sürpriz sonuca meydan vermemek için de hamle oyuncularını da hazır tutacak.

Muhtemel ilk 11

Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya şu 11 ile çıkması bekleniyor:

"Esteban, Zeki, Hosseini, Mustafa Akbaş, Ibanez, Batuhan, Murat Cem, Olcay Şahan , Abdülkadir Parmak, Amiri, Ekuban."

Gökmen Şahin