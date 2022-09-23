Trabzonspor'da Hamsik her alanda lider

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da Marek Hamsik, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın sahadaki en büyük yardımcısı oldu. Geçtiğimiz sezon elde edilen şampiyonluğa önemli katkı veren tecrübeli oyuncu, bordo-mavili formayla 2 sezonda 29 lig karşılaşmasına çıktı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer, 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibi, geçen sezon Hamsik'in oynadığı müsabakalarda 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, bu sezon 3 maçın 2'sini kazandı, 1'ini kaybetti.

Gökmen Şahin



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