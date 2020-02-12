Trabzonspor'da hedef kupa

Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Trabzonspor, kupada yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 5-0'ın rövanşında karşılaşacak. Kazım Karabekir Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. Bordo-mavililerde tedavileri süren Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı ve Erce Kardeşler'in dışında cezalı olan Alexander Sörloth yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Trabzonspor rotasyon yapacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'in, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısına rotasyonlu bir kadro ile çıkması bekleniyor. 5-0'ın rövanşında rakibi karşısında fazla forma şansı bulamayan oyuncularının yanı sıra yeni transferleri de oynatması beklenen 40 yaşındaki teknik adamın, zorlu Sivasspor maçı öncesi as oyuncularını dinlendirmesi bekleniyor.

Hedef iki kupayı da Trabzon'a getirmek

Bu sezon Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda zirvede yer alan bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarını Trabzon'a getirmeyi hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda 1 maç eksikle ligde 41 puanla 42 puanlı Sivasspor'un ardından ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, 5-0'ın rövanşında da rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor engelini aşarak yarı final biletini almayı planlıyor. İki takım arasında oynanacak olan karşılaşmada turu geçen taraf Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Muhtemel kadro

Bordo-mavililerin Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşılaşmasına şu muhtemel 11 ile çıkması bekleniyor: "Uğurcan, Serkan, Da Costa, Hosseini, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Kamil Ahmet, Guilherme, Bilal Başacıkoğlu, Muhammet Akpınar."

Gökmen Şahin

