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Trabzonspor'da Hosseini şoku

Trabzonspor'da Hosseini şoku
Trabzonspor'da Hosseini şoku

Trabzonspor, İranlı savunma oyuncusu Majd Hosseini'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Fenerbahçe maçında oynayamayacak olan oyuncu, 7-10 gün sonra forma giyebilecek düzeye gelecek.

Trabzonspor Kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, sakatlığı bulunan Majid Hosseini'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Hosseini'nin milli takımının son hazırlık maçı öncesi sol arka uyluk kas grubunda yaşadığı ağrı şikayetiyle kadrodan çıkartıldığını belirten Bozdoğan, “Oyuncumuzun Trabzon'da yapılan muayenesi ve çekilen MR'ı sonucunda sol arka uyluk kas grubunda minimal kas yaralanması tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuz 7-10 gün içinde forma giyebilecek düzeye gelebilecektir” dedi.

Gökmen Şahin
 

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