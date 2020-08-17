İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzonspor'da Olcay Şahan gündemi

Trabzonspor'da Olcay Şahan gündemi
Trabzonspor'da Olcay Şahan gündemi

Teknik Direktör Eddie Newton raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da, Olcay Şahan ismi gündeme geldi. Türk oyunculara 'abilik' yapapilecek isim isteyen İngiliz teknik adam, tecrübeli oyuncunun yeniden bordo-mavili takıma dönmesine sıcak bakıyor.

Yukatel Denizlispor ile sözleşmesi sona eren Olcay Şahan, bordo-mavililerin gündemine geldi. İngiliz Teknik Direktör Eddie Newton, takımdaki yerli oyunculara 'abilik' yapabilecek oyuncu istiyorum sözleri üzerine akıllara bir dönem Karadeniz ekibinde forma giyen Olcay Şahan geldi. 2018-19 sezonunda bordo-mavili takımla yollarını ayıran ve alacaklarından 1.34 Milyon Euro gibi önemli bir indirim yaparak Karadeniz ekibinden iyi duygularla ayrılan oyuncunun bu sezonda Karadeniz ekibinden son taksiti olan 3 Milyon 500 Bin TL olacağı bulunuyor. Maddi anlamda bordo-mavili kulübe zorluk çıkarmayan oyuncunun Trabzonspor'a gelmeye de sıcak baktığı biliniyor.

Yönetim tepkileri ölçüyor

Transferde hareketli günler yaşayan Trabzonspor, İngiliz teknik adamın bu isteğini dikkate alırken, gelebilecek tepkiler üzerine de titiz hareket ediyor. Bir dönem bordo-mavili formayı giyen Olcay Şahan, ismi yönetim cephesinde sıcak karşılansa da ortaya çıkabilecek eleştiriler üzerine bu oyuncunun transferi konusunda yol haritasını belirleyecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.