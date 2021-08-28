Trabzonspor'da sakat oyuncuların tedavilerine başlandı

Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr Hakan Çelik; Cornelius, Bruno Peres, Gervinho ve Trondsen'in Roma maçında yaşadıkları sakatlıklar sonrası sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, "Omzuna aldığı darbe sonrası oyundan alınan Cornelius'un yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ omuz ekleminde ikinci derece kapsül ve bağ yaralanması tespit edilmiştir. Bruno Peres'in muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ kalça adductor grade 2 kas zorlanması tespit edilmiştir. Gervinho'nun muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ hamstring birinci derece kas zorlanması, Trondsen'in muayene ve MR incelemeleri neticesinde ise sol kasık kas içi kanama tespit edilmiş olup oyuncuların tedavilerine başlanmıştı" ifadelerini kullandı.

Tedailerine başlanan oyuncuların Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynanacak olan Giresunspor maçında forma giyme ihtimallerinin düşük olduğunu belirtildi.