Trabzonspor'da şampiyonluk için geri sayım başladı

Şampiyonluk düğümünün çözülmesi beklenen haftaya Trabzonspor taraftarları büyük ilgi gösteriyor. Seyahat firmalarının ek seferler koyduğu Trabzon'da, tarihi güne ve ana şahitlik etmek isteyen bordo-mavililer akın akın şehre geliyor. Pazartesi günü satışa çıkan biletler anında tükenirken, bu sezon Medical Park Stadyumu tam kapasiteye ulaşacak. 41 bin 461 kapasiteli Medical Park Stadı'nın tamamen dolmasıyla birlikte stadyum dışında da bordo-mavililerin bu heyecanı büyük bir çoşkuyla yaşaması bekleniyor.

Abdullah Avcı bir ilk yaşayacak

Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, 15 yıldır üst ligde teknik adamlık görevi yapıyor. Bu hafta oynanacak olan maçların ardından şampiyonluğunu ilan etmesi beklenen bordo-mavililerde Avcı da teknik adamlık kariyerinde bir ilk yaşayacak. 2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı ile teknik direktörlük görevine başlayan Medipol Başakşehir, A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ı çalıştıran Avcı, ilk kez şampiyonluk sevinci yaşamaya hazırlanıyor.

Sahasında yenilmedi

Trabzonspor, bu sezon iç sahada başarılı bir performans ortaya koydu. Bordo-mavililer, sahasında geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren yenilgi görmedi. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından sahasında oynadığı 23 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik elde etme başarısı gösterdi. Trabzonspor, 2021-22 sezonunda iç sahada oynadığı maçlarda yenilmeyen tek takım konumunda yer alıyor.

Eksik Oyuncular

Trabzonspor'da ameliyat olan Trondsen ve Bruno Peres, sezonu kapadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve ligde Adana Demirspor mücadelesinde forma giyemeyen Nwakaeme ile Hüseyin Türkmen ise takımdan ayrı çalışmalara devam ediyorlar.

Ahmet Ağaoğlu: "Şampiyonluğumuzu 61 pare top atışıyla kutlayacağız"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takımın Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda taraftarı önünde Antalyaspor maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şampiyonluğa kısa bir süre kaldığını belirten Ağaoğlu, "Sadece dakika, saat değil aynı zamanda puan da sayılıyor. Şampiyonluğa 1 puan var. İnşallah yarınki maçtan arzu ettiğimiz sonuçla ayrılarak 2021-22 Süper Lig sezonunu şampiyon olarak bu statta o coşkuyu hep birlikte yaşayacağız" dedi.

"Büyük bir coşku var"

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın uzun zaman sonra ilk defa antrenmanı taraftara açtığını kaydeden Ağaoğlu, "Taraftarın da uzun zamandır bu talebi vardı. Bugün bu gerçekleşecek. Büyük bir coşku var. Sizlerin de takip ettiği gibi son 1 haftadır Trabzon'a gelen uçakların hemen hemen tamamına yakını dolu. Son 3 gündür hiçbirinde yer yok. Şehrin nüfusu yaklaşık olarak 2 katına çıktı. Yurt dışında çalışıp 5 senedir izne dahi gelmeyen taraftarlarımız son 3 maça ilgi gösterdiler. Günübirlik maça gidip geldiler. Trabzonspor'da şampiyonluğun coşkusu tabii diğer illere, diğer takımların şampiyonluğundan biraz daha farklı oluyor. Bana göre de çok farklı olacak. Bu farklılıktan neyi kast ettiğimi, takımımız şampiyon olduğu zaman bütün Türkiye hep birlikte görecek. Taraftarlarımızdan özellikle bir ricam var. Coşku, heyecan, üzüntüye ve gözyaşına dönüşmesin. Bununla alakalı olarak sizlerin de malumu, uzun zamandır hem sosyal hem de medyada yoğun olarak mesajlar vermeye çalışıyoruz'' diye konuştu.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, taraftarlara da uyarılarda bulunarak, "Coşkumuz, sevincimiz, heyecanımız, üzüntüye gözyaşlarına dönüşmesin. Mesajımız şu bir birimize sarılalım, ama silaha sarılmayalım. Tabii böyle bir mesajı vermek, sürekli bu çağrıyı yapmak hoş bir şey değil. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, o silah sesi veya silahın namlusundan çıkan ses bir anlam ifade ediyorsa, inşallah arzu ettiğimiz puanı alıp şampiyona olduğumuz takdirde yarın akşam ben kendilerine söz veriyorum şampiyonluğumuzu 61 pare top atışıyla kutlayacağız. Her halde 61 pare top atışı bütün silah namlularının sesinden çıkan sese bedel. 3 ayrı yerden de havai fişek gösterisi ile kutlayacağız'' ifadesini kullanıldı.

Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluk maçını dev ekranlarda izleyecek

beIN SPORTS ve Trabzonspor, Trabzonspor-Antalyaspor maçını Trabzon Meydan Parkı ve Avni Aker Millet Bahçesi'ne kurulacak dev ekranlarda canlı yayınlamak için anlaştı.

Trabzon şehri şampiyonluk hasretini büyük bir coşkuyla sona erdirmeye hazırlanıyor. Sezonu taçlandırması muhtemel Antalyaspor karşılaşmasını izleyerek Süper Lig şampiyonluğunu kutlamak için Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafından futbolseverler Trabzon'a akın ediyor. Maçı tribünde izleme şansı elde edemeyecek olan binlerce taraftar, bu heyecanı Avni Aker Millet Bahçesi ve Trabzon Meydan Parkı'na kurulacak dev ekranlardan takip edebilecek.

beIN SPORTS Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri, “Süper Lig'in resmi yayıncısı olarak, Trabzonspor taraftarlarının ve Trabzon şehrinin şampiyonluğun ilan edilmesi muhtemel olan Antalyaspor maçının heyecanını yaşayabilmesi için elimizden geldiğince katkıda bulunmak istedik. Karşılaşmanın Trabzon Meydan Parkı ve Avni Aker Millet Bahçesi'nde kurulacak olan dev ekranlardan yayınlanması için Trabzonspor, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi ile hiçbir ücret talep etmeden iş birliği yaptık” dedi.





