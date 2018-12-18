Trabzonspor'da Sosa ve Toure'den kötü haber geldi

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelede sakatlanan bordo-mavili takımın kaptanı Jose Sosa ve Zargo Toure'nin durumlarıyla ilgili Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven açıklamalarda bulundu. Yaşar Güven, "Sosa ve Toure'nin yapılan fiziki muayeneleri ve çekilen MR sonuçları değerlendirildiğinde Sosa'nın sol bacak kas grubunda (Kalf) ikinci derece yaralanma tespit edildi. Sosa, 4 ile 6 hafta arası takımla birlikte çalışmalara katılamayacak. Toure'nin ise sol ön uyluk (Quadriceps) kasında birinci derece kas yaralanması saptandı. Bu oyuncumuzun da yaklaşık 2-3 hafta sonra çalışmalara başlamasını öngörmekteyiz” dedi.

Gökmen Şahin

