Trabzonspor'da sürprize yer yok

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında, hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşmada yarın saat 19.00'da Göztepe'yi konuk edecek. Ligde 67 puanla lider konumda olan bordo-mavililer, teknik direktör değişikliğine giden rakibi karşısında sürprize yer vermek istemiyor.

Evinde 20 maçtır kaybetmiyor

Trabzonspor, sahasında oynadığı son 20 maçı kaybetmedi. Bordo-mavililer, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olduğu müsabakadan sonra evinde yenilmedi. Söz konusu dönemde Karadeniz ekibi 14 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer, ayrıca bu sezon sahasında yenilgi almayan tek takım olma unvanını da sürdürme peşinde.

28. randevu

Trabzonspor ile Göztepe, yarınki mücadeleyle birlikte 28. kez karşı karşıya gelecekler. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 27 maçta bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor'un 12, Göztepe'nin ise 5 galibiyeti var. 10 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi, attığı 38 gole karşılık kalesinde 20 gol gördü. Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşma bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

Avcı, Göztepe'ye 1 maç kaybetti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kariyerinde Göztepe ile rakip olduğu 8 Süper Lig maçından sadece 1'ni kaybetti. Söz konusu mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Avcı, Başakşehir'in başında Nisan 2019'da sahasında İzmir temsilcisinde 2-0 kaybetmişti.

Gökmen Şahin