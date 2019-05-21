Trabzonspor'da Ünal Karaman etkisi

Spor Toto Süper Lig'de 60 puan ile 4. sırada yer alan Trabzonspor, 3.'lük şansını son haftaya taşıdı. Bordo-mavililer sezon başında takımın başına gelen teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ise ilklere imza attı.

2010-11'den sonra en çok puanı topladı

Trabzonspor, 2010-2011 sezonunun 33. haftasında 79 puan toplamıştı. Söz konusu sezonun ardından bordo-mavililer en yüksek puan toplama oranına ise bu sezon ulaştı. Karadeniz ekibi Süper Lig'de bitime 1 hafta kala 60 puana ulaşarak, son 8 sezonun en çok puanını toplayarak bu alan bir ilk yaşadı. Karadeniz temsilcisi, 2011-12'de 55 puan, 2012-13'de 46 puan, 2013-14'de 50 puan, 2014-15'de 56 puan, 2015-16'de 40 puan, 2016-17'de 51 puan, 2017-18 52 puan toplayabilmişti.

Gollerde plakayı yakaladı

Trabzonspor, bu sezon gol yollarında da etkili bir performans sergiledi. Karadeniz ekibi ligin 33. haftası itibarıyla 2010-11 sezonunda 65 gol atarken, bu sezon ise 61 gol atarak söz konusu dönemin ardından en çok golünü attı. Bordo-mavililerde yabancı oyuncular 42 gol atarken yerli oyuncular ise 18 gole imza attılar. Bir golü ise rakip takım kendi kalesine attı.

Adını kulüp tarihine yazdırdı

Teknik Direktör Ünal Karaman, Trabzonspor´da futbolcu ve teknik direktör olarak görev alan 11 isimden biri oldu. Bordo-mavililerde daha önce Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ali Kemal Denizci, İlyas Akçay, Turgay Semercioğlu, İhsan Derelioğlu, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Shota Arveladze Trabzonspor´da hem futbol oynayıp hem de teknik direktörlük yapan isimler olmuştu. Karaman, bordo-mavili kulübe şampiyonluklar ve kupalar kazandıran Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer ve Şenol Güneş'in ardından bir sezonu tamamlayacak 4. teknik adam olarak ta kulüp tarihine geçti.

Şenol Güneş'in ardından en iyi puan ortalaması yakaladı

Ünal Karaman, sezon başında Trabzonspor'a gelişiyle birlikte ilklere imza attı. Hem oynadığı futbolla hemde aldığı saha sonuçlarıyla bordo-mavili camiada yeniden bir heyecan yaşatan Karaman, 2010-2011 sezonunda sonra bordo-mavili takımı zirveye taşıyan isim oldu. Bordo-mavili takımda görev yaptığı son dönemde Şenol Güneş, 1.85'lik başarı yakalarken, Karaman ise 1.81'lik başarı yakalayarak bordo-mavililer'de Şenol Güneş'in ardından görev yapan 9 teknik adam içerisinde en iyi puan ortalamasını yakalayan isim oldu.

Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür'e yeni isimler ekledi

Trabzonspor yönetimiyle uyum içinde çalışan Karaman, bordo-mavili takımda radikal kararlara da imza attı. Özellikle Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak gibi Türk futbolunun iki önemli ismini kadro dışı bırakan deneyimli teknik adam, sonraki süreçte ise takım üzerinde total ağırlığını iyice his ettirmeye başladı. Genç oyunculara şans verdi ve onlardan takıma önemli katkı sağladı. Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür isimlerine Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Parmak, Arda Akbulut, Murat Cem Akpınar gibi isimleri ekleme başarısı gösteren Karaman, yıllardır özlemi duyulan alt yapı gerçeğini gözler önüne serdi.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı yendi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de İstanbul'un 3 büyükleri olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı evinde oynadığı maçlarda yenme başarısı gösterdi. Bordo-mavililer 3 büyüklere karşı aldığı puanların yanı sıra oynadığı futbolla göz doldurdu. Karadeniz ekibi rakipleri karşısında oynadığı 6 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Attığı 12 gole karşılık kalesinde ise 8 gol gördü.

Trabzonspor 3 yıl sonra Avrupa Kupaları'na katılma hakkı kazandı

Avrupa Kupaları'na son olarak 3 yıl önce giden Trabzonspor, bu sezon yeniden Avrupa Kupaları'na katılma hakkı elde etti. 2009-2010 sezonundan 2015-2016 sezonuna kadar 7 yıl aralıksız Avrupa'da mücadele eden Karadeniz ekibi 3 yıldır Avrupa'da mücadele edemiyordu. Avrupa'da en son 6 Ağustos 2015'de elemelerde Makedonya takımı Rabotnicki ile karşılaşan bordo-mavililer, rakibine deplasmanda 1-0 yenilirken, Trabzon'da ise 1-1 berabere kalarak Avrupa'ya veda etmişti.

Gökmen Şahin