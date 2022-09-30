Trabzonspor'da, zorlu ekim ayı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de ve Avrupa'da yaşadığı sıkıntılı süreçte Gaziantep FK karşısında aldığı galibiyetle milli araya moralli giren Trabzonspor'u zorlu bir ekim ayı bekliyor. Bu ay, Spor Toto Süper Lig'de 4 ve Avrupa'da 3 maç oynayacak Karadeniz ekibinin bu sezonki yol haritasına önemli derecede etki edecek.

Bordo-mavililer, bu sezon Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu, UEFA Avrupa Ligi ve Spor Toto Süper Lig'de toplam 12 karşılaşmaya çıktı. Ekim ayında ise 7 maç daha oynayacak olan Karadeniz temsilcisi, 3 aylık dönemde 22 mücadelede boy göstermiş olacak.

Gökmen Şahin



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